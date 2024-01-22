Gaziantep FK'dan genç kaleci transferi

Gaziantep FK, devre arası transfer döneminde HJK Helsinki’den genç kaleci Halil Bağcı’yı renklerine bağladı.

Gaziantep doğumlu Halil Bağcı, 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak kırmızı-siyahlı takıma katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, HJK Helsinki’de forma giyen genç kaleci Halil Bağcı ile 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Yeni transferimiz Halil Bağcı, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da hazır bulunduğu imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı. Halil Bağcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamızla başarılar diliyoruz. 4 Nisan 2003’te Gaziantep’te doğan Halil, Ankaragücü altyapısında futbola başladı. 2022’de HJK Helsinki’ye transfer olan genç kaleci, 2023’te SalPa’da kiralık oynadı. Kariyerinde 30 resmi maça çıkan genç kaleci, 12 maçta kalesini gole kapadı. 1.97 cm boyundaki genç kaleci, önümüzdeki 2.5 yıl boyunca armamız için mücadele edecek” ifadeleri kullanıldı.