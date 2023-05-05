Gaziantep FK'dan TFF'ye flaş başvuru

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon lige devam etmek için TFF'ye başvuru yaptı.

Gaziantep FK'dan TFF'ye flaş başvuru

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, 2023-24 sezonunda lige devam etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig’de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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