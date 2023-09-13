Gaziantep FK'ya Rumen golcü

Gaziantep FK, Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege forması giyen Denis Dragus'u transfer etti. 24 yaşındaki Rumen golcü için imza töreni düzenlendi.

KAYNAK: AA
Gaziantep FK'ya Rumen golcü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Seçil Kömürcü, İdris Kalkan ve Mustafa Kara'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 24 yaşındaki Rumen santrfor, kendisini sezon sonuna kadar kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Denis Dragus'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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