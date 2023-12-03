Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde beklentiler yükseldi

Geçtiğimiz yıl 5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bu yıl ziyaretçi hedefi 6 milyona çıktı.

KAYNAK: AA
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde beklentiler yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

009-2023-01-2023-31-aralik-28-20231203-2-61522828-95540629.jpg

Geçtiğimiz yıl 5 milyon, bu yıl ise şu ana kadar 3 milyon 375 bin ziyaretçinin gezdiği hayvanat bahçesini, yeni yılda 6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

009-2023-01-2023-31-aralik-28-20231203-2-61522828-95540658.jpg

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. ve dünyanın sayılı yaşam merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

009-2023-01-2023-31-aralik-28-20231203-2-61522828-95540655.jpg

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı Yaşam
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı
Aracından çıkan 6 kilo uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı Gündem
Aracından çıkan 6 kilo uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Koklayarak kilo nasıl verilir Sağlık
Koklayarak kilo nasıl verilir
Trafikte tartıştığı sürücüye arabasıyla çarptı Yaşam
Trafikte tartıştığı sürücüye arabasıyla çarptı
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz Sağlık
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu Yaşam
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu
Rusya asker sayısını artıracak Dünya
Rusya asker sayısını artıracak