Gaziantep merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke üyelerine yönelik Gaziantep merkezli 2 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerden bazıları yakalanırken, adreslerindeki aramalarda suç unsurları ele geçirildi. Operasyonun sürdüğü belirtildi.
(Kaynak: DHA)
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