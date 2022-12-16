﻿Gaziantep Yavuzeli SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayınlanan ilana göre, Gaziantep Yavuzeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik fotokopisi

2. Diploma fotokopisi (Başvuru esnasında aslı getirilecek)

3. 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu Geçerlidir)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devletten)

6.Sürücü belgesi fotokopisi

7. İkametgâh belgesi (E-devletten)

8. Bilgisayar Sertifikası ya da bilgisayar dersi aldığını ispatlayan belge,

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devletten)

10. Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi

11. Başvuru tarihi itibariyle Gaziantep il sınırları içerisinde 6 aydan beri ikamet ettiğine dair e-

devlet üzerinden alınacak "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi"

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum olmamak

3. Çalışmasına engel hali bulunmamak

4.18 yaşından büyük-40 yaşından gün almamış olmak

5.Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmak ve geçerli KPSS'den en az 60 puan almış olmak,

6.Adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilir olmak

7. Bilgisayar ve Ofis programlarını kullanabiliyor olmak (Word, Excel, Powerpoint vb.)

8:- Erkek adaylar için askerlik yapmış ya da askerliği tecil ettirmiş olmak

9. Adli sicil kaydının olmaması.

10. Son 6 ay içerisinde Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

11. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

12. Vakfımız personel alımı yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr adresinden yapılacaktır.