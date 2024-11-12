Gaziantep'de dehşet. Eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'de dehşet. Eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti

Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi eşi Elif Bal'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ın kafasına sıktıktan sonra aynı silahla intihar etti.

OLAY YERİNDEN CAN VERDİLER
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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