Gaziantep'i düşme korkusu sardı. Sumudica çare arıyor

Kaynak: AA
Gaziantep'i düşme korkusu sardı. Sumudica çare arıyor
Süper Lig'de 23. haftayı 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle kapayan Gaziantep'in galibiyet hasreti devam ediyor.

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK küme düşme hattına kadar geriledi.
Son galibiyetini 12. haftada Alanyaspor'u 3-0 yenerek alan Kırmızı-Siyahlılar, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik çıkarabildi.
Sadece 18. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Gaziantep FK; topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
Bu arada Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jevtovic, 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Kayserispor sınavında forma giyemeyecek.

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