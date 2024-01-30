Gaziantep'i düşme korkusu sardı. Sumudica çare arıyor

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK küme düşme hattına kadar geriledi.

Son galibiyetini 12. haftada Alanyaspor'u 3-0 yenerek alan Kırmızı-Siyahlılar, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Sadece 18. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Gaziantep FK; topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bu arada Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jevtovic, 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Kayserispor sınavında forma giyemeyecek.