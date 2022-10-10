Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan tuzağa düşmüşken bulundu

Gaziantep’in Nizip ilçesi adaklı (Keret) köyünde mısır mevsimi olması nedeniyle sürü halindeki domuzlardan korunmak için köylüler tuzak kurdu.
Kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlar düştü.
Hayvanı gören köylüler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Sırtlan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerce koruma altına alındı.
(Kaynak: İHA)
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