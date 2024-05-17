Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş

Kaynak: DHA
Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş
Gaziantep'te, 16 yıl önce kaybolan ve o zamandan beri izine rastlanamayan Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin ailesi tarafından vahşice öldürülüp, lastik içinde gömüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan eski kayınbaba, iki kayınbirader ve bacanak tutuklandı.

Erdal Öztürk'ün kaybolması, Şehitkamil ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'nde yaşandı ve o zamandan beri kayıp olarak kalmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Araştırmalar, Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ekipler, detaylı incelemeler sonucunda Erdal Öztürk'ün kaybolmasından sonra eşinin hızla başka biriyle evlendirildiğini tespit etti. Ayrıca, Öztürk'ün kırsal mahalleye taşınmadan önce kent merkezinde yaşadığı ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında, ekiplerin çalışmaları sonucunda Öztürk'ün eşi ve ailesinin cinayet şüphesiyle yakalandığı belirlendi.

Şüphelilerin itirafları ve yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Erdal Öztürk'ün kemik ve lastik parçalarına ulaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

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