Gaziantep’te 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Şahinbey ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 2 ton 150 kg kaçak tütünü ele geçirdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Şahinbey ilçesinde kaçakçılığa karşı önleyici kolluk devriye yapıldı.
Devriye esnasında Jandarma aracını fark edip kaçmaya kalkan E.D. isimli şahsın aracı durduruldu.
Araçta yapılan yasal aramada 2 ton 150 kg kaçak tütün bulundu. E.D. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçak tütünlere el koyuldu.