Gaziantep'te 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'te hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Oğuzeli ilçesinde 2 Ocak 2024 tarihinde hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalardan elde edilen bilgiler sonucunda harekete geçildi.

Düzenlenen operasyonla hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw111709-01.jpg

Son Haberler
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı
Figoparadan TekCep VE TekPOS uygulaması. İş Bankası’yla işbirliğine gittiler Ekonomi
Figoparadan TekCep VE TekPOS uygulaması. İş Bankası’yla işbirliğine gittiler
İnsanlar dilin ucuna geleni neden hatırlamaz? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı Sağlık
İnsanlar dilin ucuna geleni neden hatırlamaz? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Gündem
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi Spor
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi
Pandeminin yadigarı Sağlık
Pandeminin yadigarı
Kanser hastaları için mucize ot ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı Şifalı Bitkiler
Kanser hastaları için mucize ot ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı