Gaziantep'te 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Oğuzeli ilçesinde 2 Ocak 2024 tarihinde hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalardan elde edilen bilgiler sonucunda harekete geçildi.
Düzenlenen operasyonla hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.