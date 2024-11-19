Gaziantep’te 3,5 milyon liralık hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te 3,5 milyon liralık hırsızlık

Gaziantep’te çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, eşyaları çalma anı kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

"BİZDE OLAYI GECE ÖĞRENDİK"

Olay sonrası şoke olduklarını ve zararlarının çok olduğunu söyleyen mağaza sorumlusu Büşra Topalgez, "Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana gelmiş. Biz de olayı gece saatlerinde öğrendik. 3 şahıs çalıntı kamyonetle iş yerimizin önüne gelip camı çerçeveyi kırdıktan sonra içeri girip ne var ne yok çalmışlar. İçeriye giren şahıslar telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya çalmış. Mağazamızın çok büyük zararı var. Yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde zararımız var. Gece saat 4'ten beri iş yerimizde beklemedeyiz, çok mağduruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın ve maskeli 3 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

aw332210-07.jpg

aw332210-05.jpg

aw332210-04.jpg

aw332210-03.jpg

aw332210-08.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Nâzım Hikmet’i anlatacak
İlber Ortaylı Nâzım'ı anlatacak
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Adana'da uyuşturucu baskını
Adana'da uyuşturucu baskını