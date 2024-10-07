Gaziantep'te 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekli oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlker Aslan İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldırım (65), 42 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Yıldırım, öğrencilerin oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Ramazan Yıldırım, 42 yıllık meslek hayatının son 4 yılını geçirdiği İlker Aslan İlkokulu'nda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz bir uğurlama ile veda etti. Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım tarafından teşekkür plaketi sunulan Ramazan Yıldırım, öğrencilerin okul kapısına kadar iki sıra halinde oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Duygusal anlar yaşayan Ramazan Yıldırım, meslekte 42 yılını geride bıraktığını belirterek, "Bugün emekliye ayrılırken, bayrağı genç meslektaşlarıma bıraktım. Öğrencilerimin yaptığı sürpriz beni çok duygulandırdı," dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ise, 42 yılını öğrencilerine adayan öğretmene yeni hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

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