Gaziantep’te 5 katlı bina çöktü

Gaziantep’te ağır hasarlı olduğu için yıkım çalışması gerçekleştirilen bina bir anda çöktü, iş makinesi operatörü canını zor kurtardı.

KAYNAK: DHA
Gaziantep’te 5 katlı bina çöktü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşatılan Fidanlık Mahallesi'ndeki 5 katlı Demiral Apartmanı kontrollü yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü, son anda aracından inerek kurtuldu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda bir ev hasar gördü. Göçükte evi hasar gören Metin Calman: "Bina ağır hasarlıydı. Yıkım sırasında 'Ayakları, biraz zayıflatalım' dediler. Üçüncü ayağa geçmeden bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Ölü yaralı yok. Evimizde hasar var. Göçen bina, evimizin üzerine geldi. Korku oldu, binamızın biraz hasarı var" dedi.

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