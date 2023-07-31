Gaziantep’te 50 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 164 kişi tutuklandı

Gaziantep’te polisin yaptığı denetimlerde 50 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 1234 şüpheliden 169’u tutuklandı.

Gaziantep’te 50 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 164 kişi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Temmuz tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 29 adet ruhsatsız tabanca,13 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 292 adet fişek ele geçirilirken 158 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Operasyonlar sonucunda belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen bin 234 şüpheliden 169’u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bin 65 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi.

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