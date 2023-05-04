Gaziantep'te 74 ton bozulmuş kaçak gıda ele geçirildi

Gaziantep'te 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 74 ton 254 kilo bozulmuş gıda ile 11 bin 980 litre bozulmuş içecek ele geçirildi.

Gaziantep'te 74 ton bozulmuş kaçak gıda ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya yönelik gümrük kaçağı gıda, içecek ve sigara operasyonu yaptı.

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74 TON 254 KİLO BOZULMUŞ GIDA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 74 ton 254 kilo bozulmuş gıda, 11 bin 980 litre bozulmuş içecek, 100 bin 993 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 86 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

aw884292-04.jpgYakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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