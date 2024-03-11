Gaziantep'te 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

Kaynak: İHA
Gaziantep'te 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi
Gaziantep'te bir şahsın aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit ederek harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aracına yapılan operasyonla, şüpheli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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