Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

Gaziantep’te, ablası Sabiha’nın elini bırakıp yolun karşısına koşan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hacı Talip, halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Ağustos'ta Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0644 plakalı özel halk otobüsü, ablası Sabiha'nın elini bırakıp karşıya geçmeye çalışan Muhammed Hacı Talip'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talip ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammed Hacı Talip, dün gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talip'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından torağa verildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhammed'in ablasının elini bırakarak bir anda karşıya geçmeye çalıştığı ve otobüsün çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

Gaziantep’te acı olay! Ablasının elini bırakıp koştu

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