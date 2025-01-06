Gaziantep'te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA
Gaziantep'te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te büfede çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu.

aw365219-03.jpg

Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadağ’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Son Haberler
2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Trabzonspor’dan Kartal'daki tesis hakkında açıklama
Trabzonspor’dan Kartal'daki tesis hakkında açıklama
Trendyol 1. Lig'de 12 takım suskun kaldı
Trendyol 1. Lig'de 12 takım suskun kaldı
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı golsüz bitti
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı golsüz bitti
Restoranlarda tepki çeken yeni uygulama. Rezervasyona da para ödenecek mi?
Restoranlarda tepki çeken yeni uygulama. Rezervasyona da para ödenecek mi?