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Cenaze aracı otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te cenaze aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada cenaze aracı yan yatarken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:18
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Gaziantep'te cenaze aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Cenaze aracı otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'dan aktarılan bilgilere göre; Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Hastane Kavşağında Mustafa P. ‘un kullandığı cenaze nakil aracı ile Fehmi Y.'nin kullandığı araç çarpıştı. Cenaze aracının devrildiği kazada, otomobil sürücü Fehmi Y.(52) ve yanında bulunan annesi Fidan Y. (82) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Işık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada cenaze nakil aracının Gaziantep merkezden İslahiye ilçesine vefat eden bir şahsın cenazesinin bıraktığını ve Gaziantep merkeze doğru seyir ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığı bildirildi.

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