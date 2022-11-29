Cenaze aracı otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

İHA'dan aktarılan bilgilere göre; Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Hastane Kavşağında Mustafa P. ‘un kullandığı cenaze nakil aracı ile Fehmi Y.'nin kullandığı araç çarpıştı. Cenaze aracının devrildiği kazada, otomobil sürücü Fehmi Y.(52) ve yanında bulunan annesi Fidan Y. (82) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Işık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada cenaze nakil aracının Gaziantep merkezden İslahiye ilçesine vefat eden bir şahsın cenazesinin bıraktığını ve Gaziantep merkeze doğru seyir ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığı bildirildi.