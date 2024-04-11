Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı

İki grup arasındaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, çocukların atışmasının ailelerin müdahalesiyle çıkan bir çatışmaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Bıçaklar ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, ağır yaralananlardan Hannan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şu anda bir kişinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.