Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocuklar arasındaki başlayan bir tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kanlı bir bıçaklı kavgaya dönüştü.

İki grup arasındaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, çocukların atışmasının ailelerin müdahalesiyle çıkan bir çatışmaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Bıçaklar ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, ağır yaralananlardan Hannan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şu anda bir kişinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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