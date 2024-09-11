Gaziantep'te çökme tehlikesi bulunan köprü yenileniyor

Kaynak: İHA
Gaziantep'te çökme tehlikesi bulunan köprü yenileniyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 45 yıldır kullanımda olan Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 50 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan yıkılma tehlikesindeki Eski Altıntaş köprüsünün yerine yenisi yapılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 45 yıldır kullanımda olan Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 50 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan yıkılma tehlikesindeki Eski Altıntaş köprüsünün yerine yenisi yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesinde 45 yıldır kullanımda olan ve çökme tehlikesi bulunan köprüyü yeniliyor. Araban ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Karasu Çayı üzerinde yer alan 4 metre genişliğinde 59 metre uzunluğundaki köprü, Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 50 kırsal mahalleye ulaşım sağlıyor.

Eski Altıntaş (Böçgenni) kırsal mahallesi sınırlarında yer alan köprünün yenileme çalışmaları devam ediyor.

Uzun yıllardır kullanımda olan ve çürüme sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan köprünün kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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