Gaziantep’te dehşet kaza! Sürücü kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, arızalandığı için yol kenarında bekleyen bir otomobil ile motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü arabanın altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir araç, arızalanarak yol kenarında bekleyen otomobil ile motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, arızalandığı için yol kenarında bekleyen 27 ATP 329 plakalı Hyundai marka otomobil ile 27 VE 733 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü arabanın altında sürüklenerek ağır yaralandı. Otomobilde oturan bir kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hızla gelen aracın önce otomobile, ardından motosiklete çarptığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

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