Erol Bulut dönemi bitti. Gaziantep'te flaş gelişme

Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.
Resmi açıklanmanın yarın yapılması bekleniyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren ve üst üste kötü sonuçlar alan Gaziantep FK, son maçında sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetti.
Süper Lig'de 19 puanla 13. sırada yer alan Gaziantep FK, 9 maçtır kazanamıyor.
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