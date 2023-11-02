Gaziantep'te feci kaza

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te feci kaza

Kaza, bu sabah 04.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre 27 MB 7177 plakalı araç ile Yunus K. idaresindeki 27 AJU 758 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, kaza sırasında 27 MB 7177 plakalı araç içerisinde bulunan Zeynep Hasan (32) ile Ahmet Kılıç'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada yaralanan Dila A. (28), İbrahim Halil K. (33) ve Yunus K. (23), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Dila A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Kılıç ile Zeynep Hasan'ın cenazeleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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