Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep-Hatay karayolu İslahiye ilçesi mevkiinde, Gaziantep istikametinden Hatay istikametine giden Mahir Havvat (23) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan K. idaresindeki TIR’la kafa kafaya çarpıştı ardından savurularak TIR’a çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat hayatını kaybetti kaybederken yanında bulunan Onur Havvat ise ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Havvat’ın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı Onur Havvat ise ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.