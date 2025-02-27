Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde feci bir olay yaşandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşler, kurtarılamadı. Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

Gaziantep'te feci olay! Baygın halde bulunan üç kardeş kurtarılamadı

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