Gaziantep'te feci ölüm

Şehitkamil ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akınal Sentetik Fabrikası'nın çatı temizliği bir firmaya verildi.

Şirkette temizlik elamanı olarak görev yapan 33 yaşındaki İsmail Yırtıcı, çalışırken yaklaşık 9 metre yükseklikten yere düştü. İsmail Yırtıcı ağır yaralanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu kritik olan Yırtıcı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmail Yırtıcı, hastanedeki çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.