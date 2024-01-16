Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 21 gözaltı, 7 tutuklama

Kaynak: DHA
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 21 gözaltı, 7 tutuklama
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçları işleyen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli kişilerin üzerlerinde ve kullandıkları otomobillerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

282 BİN 503 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 21 şüpheliden 7’si tutuklandı, 14’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 TL para cezası kesildi.

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