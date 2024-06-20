Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Kaynak: İHA
Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, serinlemek için girdikleri gölette çırpınan 2 gençten biri kurtarılırken, diğeri ise hala kayıp.

Olay, Nurdağı ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gölette serinlemek için bulunan 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren gençlerden biri vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer T. isimli genç ise hala suda kayıp.

Ömer T.'yi bulma çalışmaları devam ederken, olay yerine sualtı dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve arama çalışmaları devam ediyor.

aw231134-02.jpg

aw231134-01.jpg

Son Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı Spor
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı Spor
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı Yerel Haberler
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı