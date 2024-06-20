Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Olay, Nurdağı ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gölette serinlemek için bulunan 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren gençlerden biri vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer T. isimli genç ise hala suda kayıp.

Ömer T.'yi bulma çalışmaları devam ederken, olay yerine sualtı dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve arama çalışmaları devam ediyor.