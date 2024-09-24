Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Oğuzeli ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.