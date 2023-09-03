Gaziantep'te iki adrese düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi

Gaziantep'te iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız kurusıkı tabanca, av tüfeği ve silah yedek parçası ile fişek ele geçirildi. Operasyonda sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te iki adrese düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen iki adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sırasındaki aramalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 130 adet kurusıkı tabanca, 64 adet av tüfeği, 340 adet fişek ve 791 adet silah yedek parçası ile şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen silahları bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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