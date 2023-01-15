Kitsiou öyle vurdu ki topu iğne deliğinden geçirdi

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 8. dakikada defansın büyük hatasında Valencia'nın vuruşuyla öne geçmişti.
Ancak golden sonra Gaziantep FK üst üste tehlikeli ataklar yaptı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
İkinci yarıda yine üstün oynayan Gaziantep FK, 55. dakikada aradığı golü buldu.
Bu dakikada Kitsiou defanstan seken topa ceza sahası içinde çok sert vurdu. Top 5 Fenerbahçeli futbolcunun arasından geçerek filelerle buluştu: 1-1.
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