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Kitsiou öyle vurdu ki topu iğne deliğinden geçirdi

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ikinci gol geldi

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:31
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Gaziantep'te ikinci gol

Kitsiou öyle vurdu ki topu iğne deliğinden geçirdi
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Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 8. dakikada defansın büyük hatasında Valencia'nın vuruşuyla öne geçmişti.

Ancak golden sonra Gaziantep FK üst üste tehlikeli ataklar yaptı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İkinci yarıda yine üstün oynayan Gaziantep FK, 55. dakikada aradığı golü buldu.

Bu dakikada Kitsiou defanstan seken topa ceza sahası içinde çok sert vurdu. Top 5 Fenerbahçeli futbolcunun arasından geçerek filelerle buluştu: 1-1.

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