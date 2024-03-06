Gaziantep’te işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı

Gaziantep’in Yeşilyurt Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerler alev aldı.

5 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bir konteynerde elektrik kontağı kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını fark eden işçiler olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa süre içerisinde diğer konteynerlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Ekipler 5 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili çalışma başlattı.