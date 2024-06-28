Gaziantep'te IŞİD operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te IŞİD operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütüne finansman sağlayan şüpheliyi yakaladı.

IŞİD operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, IŞİD’in finansman kaynaklarını deşifre etmek ve finanse edilmesini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, Y.K.B. isimli şahsın IŞİD’in finansman sağladığı tespit edildi. Oğuzeli ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla Y.K.B. yakalandı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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