Gaziantep'te kaçak 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanma ve silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı şüpheli şahsın adreslerindeki aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet av tüfeği ve şarjörü, 258 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca fişeği ile 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslar ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.