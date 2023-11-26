Gaziantep'te kaçak 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çeşitli adreslere yönelik operasyonlarında 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te kaçak 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanma ve silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı şüpheli şahsın adreslerindeki aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet av tüfeği ve şarjörü, 258 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca fişeği ile 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslar ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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