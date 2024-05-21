Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 işyeri ve 2 depoya operasyon yaptı. Düzenlenen operasyon sonucu, 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.