Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından 3 işyeri ve 2 depoda yapılan kaçak operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 işyeri ve 2 depoya operasyon yaptı. Düzenlenen operasyon sonucu, 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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