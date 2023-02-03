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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, 49 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:16
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 26 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 49 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

ÇOK MİKTARDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise 6 bin 550 paket kaçak sigara, 10 bin 200 adet dolu makaron, 350 kilogram tütün, bin 420 kilogram kaçak çay, 186 adet muhtelif çay malzemesi, 250 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 10 litre kaçak viski, 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

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