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Kahreden olay! Babayı komiser sakinleştirmeye çalıştı

Gaziantep'te freni boşalan kömür yüklü kamyonetin altına alarak ezdiği bir çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ve kadın ile kamyonet sürücüsü yaralandı.  

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:34
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Gaziantep'te kahreden olay! Babayı komiser sakinleştirmeye çalıştı

Kahreden olay! Babayı komiser sakinleştirmeye çalıştı
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Gaziantep'te freni boşalan kömür yüklü kamyonetin altına alarak ezdiği bir çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ve kadın ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Feci kazada oğlunu kaybeden acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Günsever (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu.

Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad Hilal (38) ve kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ACILI BABAYI KOMİSER SARILARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac Hamod'un cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve göz yaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(AA)

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