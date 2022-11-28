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Kalp krizi geçiren komiser öldü

Gaziantep'te görevli komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Torun'un cenazesi memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:32
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Gaziantep'te kalp krizi geçiren komiser öldü

Kalp krizi geçiren komiser öldü
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İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gökhan Torun'un cenazesi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, komiser Gökhan Torun'un annesi Hatice Torun, kent protokolü ve çok sayıda polis memuru katıldı.

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