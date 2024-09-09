Gaziantep’te kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı

Gaziantep’te bir site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen 47 yaşındaki Bülent Ecevit Bozgeyik isimli şahıs kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi sitesinde iddiaya göre, S.S ve M.S arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

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Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar da kullanıldı. Kavgayı ayırmak isteyen Bülent Ecevit Bozgeyik (47) ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken olaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

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