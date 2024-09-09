Gaziantep’te kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere daldı. 1 ölü

Öğle saatlerinde İbn-i Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hanifi Bolat’ın kontrolünü kaybettiği 27 ALE 494 plakalı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bolat yolda metrelerce sürüklenirken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hanifi Bolat'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Bolat'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.