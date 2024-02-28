Gaziantep'te kuyumcu kardeşlerden büyük vurgun! Yakın arkadaşları dahil 30 kişiyi dolandırdılar

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz ay büyük bir vurgun yaşandı.

İddiaya göre, mahallede 19 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş. isimli iki kardeş, 2024 Ocak ayının başında iş yaptıkları 30 kişiyi aradı ve ellerindeki altınları yatırım için getirmelerini, bunun karşılığında ise kısa sürede karla daha fazla altın vereceklerini ifade etti.

Vatandaşların altınları getirmesinin ardından kuyumcu kardeşler ortadan kaybolurken, vatandaşlar dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, dolandırıcılık olayıyla ilgili 2 kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tamamlanan yasal işlemler sonrası 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUYUMCU ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Kuyumculuk yapan iki kardeşe kendilerinden çok güvendiklerini belirten mağdur vatandaşlar ise üzgün ve şokta olduklarını söyledi. Paralarının geri almak için yardım isteyen mağdurlar, kuyumcu kardeşlerin iş yeri önünde toplandı.

"BENİM KAYBIM 750 BİN TL"

30’dan fazla mağdurdan biri olduğunu ifade eden Mehmet Alkan, “Bu kuyumcular benim 15 yıldır arkadaşım. Devamlı alışveriş yaptığımız bir yer. Güvendiğimiz bir insandı. 1 yıldır onunla iş yapıyorum. Son olarak Ocak 2024’te benden para istedi. 'Nakit paranı getir bende sana daha fazla para kazandırayım' dedi. Ben de getirip 50 tam altın parası verdim. 16 Ocak’ta benim paramı tekrar yatırdı. 2 gün sonra tekrar aradı ve dedi ki, 'para hala duruyorsa getir sana 26 Ocak’ta 3 tane fazla altın vereyim'. Ben de tekrar verdim. Yaklaşık 3 haftadır iş yeri kapalı. Aradığımızda bize babasının rahatsız olduğunu ve İstanbul’da olduğunu söyledi. Fakat öyle bir şey yokmuş bizi dolandırıp kaçmış. 30 kişiden fazla vatandaş toplam 150 milyon TL dolandırıldı. Benim kaybım 750 bin TL. Ben polise şikayette bulundum” diye konuştu.

"BENİM 2 KİLOGRAMA YAKIN ALTINIMI DOLANDIRDILAR"

Mağdurlardan bir diğeri olan Mehmet Kaplan, 20 yıldan fazladır tanıdığı kuyumcuları oğlu gibi sevdiği belirterek, "Ben 20 yıldır bu insanlarla tanışıyorum. 4 yıldır beraber iş yapıyoruz. Evladım gibilerdi. Her zaman verdikleri sözde dururlardı. Bana kredi çek dediler. Bende kredi kartlarımı verdim onları kullandılar. En son bir şeylerin ters gittiğini anladığımda onlara benim kredi borçlarımı ödeyin ben hükümetle uğraştırmayın dedim. Ama hiçbir şeyi ödemeden kaçıp gittiler. Benim 2 kilograma yakın altınımı dolandırdılar. Yetkililerden hakkımızın onlardan alınıp bize tekrar verilmesini istiyoruz” dedi.

"BU PARA ONUN İÇİN HARÇLIK OLABİLİR AMA FAKİRİN SERVETİ"

Dolandırıcı kuyumcunun ailesine seslenen mağdur Gülseren Kaplıca, “Oğlumun sadece 35 tane altını vardı. Kardeşimin de 14 altını vardı. Bu kuyumcu dedi ki, 'o altınları bana verin, biz size daha fazla para kazandıralım, 1 ay içerisinde size tüm paranızı veririm' diye söyledi. Ama paralarımızı aldı ve kayıplara karıştı. Çevreden duyduğumuza göre bu sadece bizi değil 30’dan fazla kişiyi dolandırmış. Bu para onun için harçlık olabilir ama fakirin serveti. Bunu ailesi duysun ve vicdanlarının sesini dinleyip parayı geri getirsin” ifadelerini kullandı.

"BENİM MAĞDURİYETİM TOPLAM 670 GRAM ALTIN”

Kendinden şüphe edeceğini fakat dolandırıcı kuyumculardan şüphe etmeyeceğini belirten mağdur Vakkas Aksoy, “Bu kuyumcu kardeşimizi ben 15 yıldır tanıyorum. Uzun zamandır alışveriş yaptığım bir yer. Neden buraya getirip mallarımızı verdik. Piyasadan daha uygun sayıyordu. Buranın en az 19 yıllık esnafı. Kardeşiyle beraber yapıyorlar bu işi. Biz de inandık güvendik. Çok efendi, çok dürüst bir tavırları vardı. Kendimden şüphe ederdim o insandan şüphe etmezdim. Çıksın ve bizim mağduriyetimizi karşılasın. Onun içeride tutuklu kalması bizim hiçbir işimize yaramaz. Biz sadece kayıplarımızı geri istiyoruz. Benim mağduriyetim toplam 670 gram altın” şeklinde konuştu.