Gaziantep’te milyonluk soygun

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te milyonluk soygun

Gaziantep, Şehitkamil bölgesindeki bir toptancılar sitesinde yaşanan soygun olayında, maskeli ve silahlı bir hırsız, bankadan yeni para çeken bir fıstık tüccarına saldırarak 1 milyon TL’nin bulunduğu poşeti alıp kayıplara karıştı.

İbrahim Tikan adındaki esnaf, bankadan 3 milyon TL nakit para çektikten sonra, döviz bürosuna gitmek üzere aracından ayrılan ağabeyi Ramazan Tiken'i beklerken, yüzü kar maskesiyle gizli bir soyguncunun hedefi oldu.

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Soyguncu, aracın kapısını açmaya çalıştı ancak başarısız oldu ve bunun üzerine ön camı kırarak İbrahim Tikan'a ateş açtı. Araç içerisinde bulunan iki para dolu poşetten birini almayı başaran soyguncu, diğer poşeti alamayınca olay yerinden hızla uzaklaştı.

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İbrahim Tikan, soyguncunun 1 milyon TL değerindeki poşeti alıp kaçtığını ve kendisini dışarıda bekleyen bir motosikletle olay yerinden hızla ayrıldığını ifade etti. Polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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