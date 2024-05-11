Gaziantep’te motosikletler çarpıştı. 2 ölü

Dün akşam saatlerinde Nizip- Birecik çevre yolunun 2’nci kilometresinde meydana gelen olayda, Hasan Kurt’un kullandığı 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran’ın kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halindeyken hızla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın öldüğünü tespit etti. Kurt ve Dalkıran’ın cansız bedenleri, incelemelerden sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekar olduğu belirtilen Kurt ve Dalkıran’ın cenazesi otopsi işlemlerinden sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.