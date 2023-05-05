Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve 701 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik, darp, tehdit, hakaret, nitelikli dolandırıcılık, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet Uzi marka otomatik tüfek, 1 adet SHE marka otomatik tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 701 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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