Gaziantep'te orta refüje çarpan minibüs savruldu: 1 ölü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi’de minibüsüyle seyir halinde olan Servet Aytekin, saat 23.00 sularında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda orta refüje çarparak savrulan minibüs ancak kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.

Servet Aytekin, çarpışmanın şiddetiyle minibüsten dışarı uçtu.

ARAÇTAN DIŞARI UÇAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytekin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

22 yaşındaki Aytekin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.