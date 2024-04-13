Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mustafa A.’nın kullandığı 27 AOP 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu.

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4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Mustafa A.,A.E.Y.,A.C.Y. ve B.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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