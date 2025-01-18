Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonucunda gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere noktalandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
12’nci dakikada Riberio’nun pasıyla buluşan Taylan Antalyalı’nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
18’inci dakikada Maxim’in ceza alanı içerisinde pasıyla buluşan Sorescu’nun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
65’inci dakikada Maxim’in kazanılan köşe vuruşunda ceza alanına ortasıyla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu’nun vuruşu kalecide kaldı.
90’ncı dakikada Dimitrov’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Celal Dumanlı’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
GAZİANTEP FK: 0 BODRUM FK: 0
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk.51 Diouois)- Arda Kızıldağ, Viana, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, N’Diaye, Kozlowski, Sorescu, Maxim (Dk.73 Lungoyi), Okereke (Dk.87 Kenan Kodro), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.90 Ogün Özçiçek)
BODRUM FK: Sousa- Ege Bilsel, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen(Dk.76 Üzeyir Ergün), Taylan Antalyalı, Musah Muhammed (Dk.69 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar(Dk.62 Dimitrov), Ribeiro, Jonathan Okita (Dk.87 Celal Dumanlı), Seferi (Dk.62 Puşcaş)
SARI KARTLAR: Maxim, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Gökdeniz Bayrakdar, Jonathan Okita, Taylan Antalyalı (Bodrum FK)